Tabellone ATP Estoril: Lorenzo Musetti cerca lo squillo sulla terra rossa, ci sono Ruud e Hurkacz

Si è delineato il tabellone del torneo ATP 250 di Estoril, che andrà in scena sulla terra rossa della località portoghese dal 1° al 7 aprile. Lorenzo Musetti si presenta ai nastri di partenza da testa di serie numero 3 e dunque usufruirà di un bye al primo turno. Il toscano, reduce da una stagione molto complicata sul cemento (anche se a Miami ha battuto Ben Shelton e ha fronteggiato Carlos Alcaraz), spera di ritrovare lo smalto dei giorni migliori sulla sua superficie preferita. L’azzurro affronterà al secondo turno il vincente del confronto tra il padrone di casa Nuno Borges e un qualificato.

Si tratta di un incrocio sulla carta abbordabile per il nostro portacolori, ma l’asticella si alzerà indubbiamente in un eventuale quarto di finale dove potrebbe trovarsi di fronte uno tra il sempre rognoso cileno Cristian Garin (favorito contro l’austriaco Jurij Rodionov) e il francese Arthur Fils (favorito contro la wild card lusitana Joao Sousa). Se Lorenzo Musetti dovesse superare queste insidie, allora potrebbe dare vita a una semifinale contro il polacco Hubert Hurkacz (numero 10 al mondo).

Dall’altra parte del tabellone spicca il norvegese Casper Ruud. Il numero 8 del ranking ATP è davvero formidabile sul mattone tritato e parte ampiamente favorito contro chi si troverà sulla strada (le insidie più rilevanti potrebbero essere lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina o il serbo Miomir Kecmanovic).

TABELLONE ATP 250 ESTORIL

Casper Ruud BYE

Federico Coria vs Botic van de Zandschulp

Marton Fucsovics vs Pedro Cachin

Henrique Rocha vs Gael Monfils

Alejandro Davidovich Fokina BYE

Maximilian Marterer vs Dominic Thiem

Daniel Altmaier vs Pedro Martinez

Roberto Bautista Agut vs Miomir Kecmanovic

Arthur Fils vs Joao Sousa

Jurij Rodionov vs Cristian Garin

Nuno Borges vs Qualificato

Lorenzo Musetti BYE

Dominik Koepfer vs Qualificato

Constant Lestienne vs Qualificato

Joao Fonseca vs Qualificato

Hubert Hurkacz BYE