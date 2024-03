Luca Nardi in finale al Challenger di Napoli! Passaro rimontato, sfondata la top-90 del ranking

Luca Nardi si è qualificato alla finale del Challenger di Napoli, sconfiggendo Francesco Passaro in un avvincente derby andato in scena sulla terra rossa all’ombra del Vesuvio. Il pesarese si è imposto con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-1 dopo due ore e quindici minuti di gioco, meritandosi così l’accesso all’atto conclusivo del torneo: nella giornata di Pasqua incrocerà il francese Pierre-Hugues Herbert, che oggi ha regolato il connazionale Corentin Moutet per 4-6, 6-3, 6-1. Non ci sono precedenti tra il 20enne del Bel Paese e il 33enne transalpino, si fronteggeranno l’attuale numero 96 al mondo e il numero 160 del ranking ATP.

Luca Nardi, capace di battere il numero 1 del mondo Novak Djokovic a Indian Wells, è riuscito ad avere la meglio contro Francesco Passaro (numero 227) in rimonta, proprio come aveva fatto ieri pomeriggio nel quarto di finale contro Matteo Gigante. Nel primo set ha perso il servizio nel secondo gioco e poi ha annullato cinque palle break nel quarto game, ha operato un contro-break nel settimo (4-3) ma nel turno di battuta successivo non ha marcato nemmeno un punto e si è dovuto arrendere. Nella seconda frazione ha avuto a disposizione quattro set-point ma non è riuscito a concretizzarli, salvo poi piazzare il break risolutore nel dodicesimo game. Terzo set a senso unico e finale in tasca.

Grazie a questo successo Luca Nardi si è issato a quota 687 punti ed è entrato di forza nella top-90 del ranking ATP: mal che vada da lunedì 1° aprile sarà numero 87 al mondo, sua miglior classifica in carriera (era numero 96 all’inizio della settimana). Se dovesse alzare al cielo il trofeo, però, il tennista italiano volerebbe addirittura a 748 punti e sarebbe il nuovo numero 76 del circuito!