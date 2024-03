ATP Marrakech, il tabellone di Matteo Berrettini: esordio ostico con chi aveva impensierito Sinner, derby in vista

Matteo Berrettini si appresta a tornare in scena, dopo la finale persa al Challenger di Phoenix e la sconfitta rimediata contro Andy Murray al primo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha scelto il torneo ATP 250 di Marrakech per incominciare la propria stagione sulla terra rossa, beneficiando sempre del ranking protetto. Si incomincerà lunedì 1° aprile.

Il finalista di Wimbledon 2021 esordirà al primo turno contro il sempre rognoso kazako Alexander Shevchenko, numero 58 del ranking ATP che è reduce da due eliminazioni al secondo turno tra Indian Wells e Miami e che agli ultimi Australian Open era uscito al debutto. Non sta affrontando un buon momento, ma è molto insidioso e tanti appassionati italiani se lo ricorderanno per aver seriamente impensierito Jannik Sinner agli ultimi Internazionali d’Italia.

Matteo Berrettini deve dare un segnale e vuole vincere (non ci sono precedenti con Shevchenko) per ritrovare fiducia, meritandosi il secondo turno contro il vincente della sfida tra il francese Luca Van Assche e lo spagnolo Jaume Munar, rispettivamente numero 80 e numero 72 del circuito.

Il transalpino è reduce dalla semifinale a Phoenix (perse contro il portoghese Nuno Borges, che poi regolò Berrettini nell’atto conclusivo) e dal ko contro il norvegese Casper Ruud al secondo turno di Miami. L’iberico viene da una pessima stagione sul cemento (ko all’esordio nei due eventi del Sunshine Double), ma sulla terra rossa è decisamente temibile. Con entrambi non ci sono precedenti.

Si potrebbe materializzare un derby ai quarti di finale, dove Matteo Berrettini potrebbe incrociare Lorenzo Sonego. Il piemontese ha usufruito di un bye al primo turno, in quanto testa di serie numero 4 del tabellone, ed è poi atteso da una sfida tutt’altro che impossibile contro il vincente del confronto tra il francese Corentin Moutet e l’indiano Sumit Nagal. Berrettini conduce per 2-1 nei precedenti con Sonego, nel 2023 il piemontese si impose a Stoccarda e il romano dettò legge al primo turno di Wimbledon.

Dando uno sguardo più in la, in semifinale potrebbe esserci l’austriaco Sebastian Ofner, favorito nell’altro spicchio di tabellone. Attenzione però allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (esordio contro l’eterno Stan Wawrinka), al francese Alexandre Muller e ad Aleksandar Vukic. Dall’altra parte del tabellone spicca nettamente il serbo Laslo Djere, favorito contro il francese Hugo Gaston al secondo turno, ma anche in un eventuale quarto contro uno tra il russo Pavel Kotov, il marocchino Elliot Benchetrit, il giordano Abdullah Shelbayh e il nostro Flavio Cobolli prima di incrociare probabilmente il britannico Daniel Evans in semifinale.

TABELLONE ATP 250 MARRAKECH

Laslo Djere BYE

Hugo Gaston vs Qualificato

Pavel Kotov vs Elliot Benchetrit

Abdullah Shelbayh vs Flavio Cobolli

Daniel Evans BYE

Roberto Carballes Baena vs Qualificato

Arthur Rinderknech vs Qualificato

Facundo Diaz Acosta vs Qualificato

Alexander Shevchenko vs Matteo Berrettini

Luca Van Assche vs Jaume Munar

Corentin Moutet vs Sumit Nagal

Lorenzo Sonego BYE

Mariano Navone vs Aziz Dougaz

Alberto Ramos-Vinolas vs Stan Wawrinka

Aleksandar Vukic vs Alexandre Muller

Sebastian Ofner BYE