Superbike, Toprak Razgatlioglu fa sua la Superpole Race al Montmeló. Beffato Bautista e Iannone in piazza d’onore

Una magia, allargando i gomiti. Toprak Razgatlioglu concede il bis dopo il successo di gara-1 del GP di Spagna, secondo round del Mondiale 2024 di Superbike. Il turco si è spinto dove non si poteva immaginare con la BMW. Si pensava che per trovare il feeling con la nuova moto sarebbe stato necessario attendere, ma Toprak ha voluto ribadire il concetto che lui c’è.

Un Razgatlioglu con il coltello tra i denti nella Superpole Race catalana. Scontri a ogni curva, con un redivivo Alvaro Bautista. L’iberico, messe da parte le polemiche per la regola della zavorra, sembra aver ritrovato il filo del discorso interrotto e ha spinto come se non ci fosse un domani per porre il primo sigillo stagionale nella gara all’insegna della prestazione pura.

Il turco però si è messo in modalità “segugio”, inventandosi un sorpasso all’ultima curva dell’ultimo giro che ha riportato alla mente quanto fatto da Valentino Rossi nel 2009 ai danni di Jorge Lorenzo. Un sorpasso da straccio di licenza quello del “Dottore” e lo stesso è stato quello di Toprak ai danni del padrone di casa.

Un duello di cui ha saputo approfittare Andrea Iannone (+0.075), secondo alle spalle dell’alfiere della BMW, mentre terzo l’iberico (+0.185) sulla Ducati Panigale V4R. Si è dovuto accontentare della quarta piazza un Nicolò Bulega (+0.411) sull’altra Rossa ufficiale, ancora non abituato ai confronti molto fisici della categoria. A chiudere la top-5 Alex Lowes (+1.611) con la Kawasaki. Appuntamento per gara-2 alle 14.00.

RISULTATI E CLASSIFICA SUPERPOLE RACE GP SPAGNA 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’42.080 1’41.189 329

2 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 0.075 +0.075 1’41.748 1’41.067 324

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.260 +0.185 1’42.171 1’41.185 331

4 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 0.411 +0.151 1’41.681 1’40.955 329

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.611 +1.200 1’42.195 1’41.133 323

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 2.634 +1.023 1’42.398 1’41.427 323

7 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 4.249 +1.615 1’42.650 1’41.361 330

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.354 +0.105 1’42.517 1’41.335 320

9 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 5.196 +0.842 1’42.703 1’41.474 325

10 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 5.269 +0.073 1’42.466 1’41.725 321

11 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 6.831 +1.562 1’43.374 1’41.340 322

12 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 7.338 +0.507 1’42.551 1’41.715 323

13 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 7.435 +0.097 1’42.571 1’41.733 324

14 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 7.891 +0.456 1’43.192 1’41.456 327

15 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 10.288 +2.397 1’42.812 1’41.946 327

16 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 11.060 +0.772 1’42.975 1’41.907 323

17 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 11.864 +0.804 1’43.239 1’41.929 322

18 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 11.937 +0.073 1’42.845 1’42.019 320

19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 15.582 +3.645 1’42.977 1’42.571 320

20 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 16.125 +0.543 1’43.397 1’42.641 319

21 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 16.901 +0.776 1’43.414 1’42.590 322

22 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 19.389 +2.488 1’44.484 1’42.646 320