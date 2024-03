Superbike, poker Ducati nella FP2 del GP di Catalogna. Bulega domina davanti a Bautista e Petrucci, 6° Iannone

Un ottimo Nicolò Bulega ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, secondo appuntamento del Mondiale superbike 2024. Sul tracciato del Montmelò abbiamo vissuto un turno decisamente indicativo, che ha ribadito come la Ducati sia pronta a dominare la scena, con 4 piloti in vetta e cinque nelle prime sei posizioni.

Nicolò Bulega (Ducati) ha messo a segno il tempo di 1:40.907 con 247 millesimi di vantaggio sul campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati) in 1:41.154. Terzo, ma a 601 millesimi, Danilo Petrucci (Ducati), quindi è quarto il britannico Sam Lowes (Ducati) a 794.

Quinta posizione per il turco Toprak Razgatlioglu (BMW) a 901 millesimi, sesta per Andrea Iannone (Ducati) a 971, quindi è settimo Jonathan Rea (Yamaha) a 1.038. Ottavo l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 1.083, nono Axel Bassani (Kawasaki) a 1.118, mentre completa la top10 il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 1.142. Si ferma in 11a posizione Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 1.149, mentre è 14° Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.340.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP CATALOGNA 2024 SBK

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1’40.907 17 316 1’40.907

2 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’41.154 +0.247 21 325 1’41.154

3 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1’41.508 +0.601 20 318 1’41.508

4 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1’41.701 +0.794 22 316 1’41.701

5 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1’41.808 +0.901 21 323 1’41.808

6 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1’41.878 +0.971 19 321 1’41.878

7 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1’41.945 +1.038 23 320 1’41.945

8 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1’41.990 +1.083 20 315 1’41.990

9 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’42.025 +1.118 19 322 1’42.025

10 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.049 +1.142 14 319 1’42.049

11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’42.056 +1.149 18 322 1’42.056

12 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1’42.116 +1.209 20 320 1’42.116

13 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’42.189 +1.282 20 320 1’42.189

14 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’42.247 +1.340 21 101 312 1’42.247

15 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’42.339 +1.432 18 322 1’42.339

16 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1’42.413 +1.506 20 320 1’42.413

17 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’42.539 +1.632 18 321 1’42.539

18 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1’42.578 +1.671 19 317 1’42.578

19 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’42.643 +1.736 22 311 1’42.643

20 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’42.722 +1.815 15 322 1’42.722

21 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1’43.562 +2.655 19 317 1’43.562

22 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1’43.691 +2.784 12 313 1’43.691

23 27 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1’44.280 +3.373 16 318 1’44.280