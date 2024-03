F1, Sergio Perez: “Ottimo inizio di stagione, la macchina va sempre nella giusta direzione”

Sergio Perez è carico e determinato in vista del via ufficiale del fine settimana del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il messicano è reduce da due secondi posti tra Sakhir e Jeddah, sempre alle spalle del suo compagno di team Max Verstappen, andando a sugellare due doppiette importanti.

La Red Bull ha iniziato il campionato in maniera, se possibile, ancor più dominante rispetto ad un anno fa, con una RB20 che non sembra avere limiti. Il vantaggio rispetto agli inseguitori è sempre più netto e ora starà ai due piloti di Milton Keynes battagliare per i successi tappa per tappa.

Il nativo di Guadalajara conferma la sua soddisfazione: “Sono davvero soddisfatto di quanto fatto nelle prime due gare, sento che come squadra siamo in un buon momento. Capiamo alla perfezione i weekend di gara ma sento che c’è ancora tanto da ottenere dalla vettura. La vettura siamo in grado di indirizzarla nella giusta direzione anche se non iniziamo le prove libere come avremmo voluto”.

Un ennesimo capolavoro firmato Adrian Newey, come conferma Sergio Perez: “A livello di assetto sappiamo qual è la direzione giusta da prendere. Rispetto ad un anno fa siamo migliorati sotto questo punto di vista. Nel complesso sono molto più in sintonia con la mia monoposto e con la squadra”.