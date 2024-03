Strade Bianche 2024: Tadej Pogacar debutta e vuole subito vincere sullo sterrato

Si apre la stagione delle classiche in Italia: atteso grandissimo spettacolo in Toscana per l’edizione numero diciotto della Strade Bianche. Partenza ed arrivo in quel di Siena, 215 chilometri: un fascino unico che con il passare degli anni continua a crescere, anche per la qualità degli uomini al via.

PERCORSO

Cambiato notevolmente il percorso rispetto alle passate stagioni: trenta chilometri in più, aggiunti anche tratti di sterrato. I settori saranno quindici con circa settanta chilometri da percorrere sulle strade bianche. Sarà particolarmente già il secondo settore, quello di Bagnaia (2,2 km al 6,4%). Corsa che potrebbe già salire di tono tra Lucignano d’Asso e Pieve a Salti, con strada costantemente in sali e scendi e strappi in doppia cifra. Il tratto di Monte Sante Marie sarà il più duro in assoluto: 11,5 km di lunghezza con all’interno un chilometro al 10,3%. Entrati nel circuito finale si affrontano gli ultimi tratti fuori strada, tra cui la salita del Colle Pinzuto (pendenza massima del 15%) e il tremendo chilometro che porta alle Tolfe (pendenza massima al 19%). Poi ovviamente occhio all’ultimo strappo in Piazza del Campo che potrebbe risultare decisivo.

Tutti i tratti di sterrato:

Km 14.2 Sector 1 – Vidritta (*)

Km 21 Sector 2 – Bagnaia (***)

Km 33,5 Sector 3 – Radi (**)

Km 44 Sector 4 – La Piana (**)

Km 77 Sector 5 – Lucignano D’Asso (****)

Km 90 Sector 6 – Pieve a Salti (****)

Km 112,3 Sector 7 – San Martino in Grania (*****)

Km 131 Sector 8 – Monte Sante Marie (*****)

Km 160.3 Sector 9 – Monteaperti (**)

Km 166 Sector 10 – Colle Pinzuto (****)

Km 172.0 Sector 11 – Le Tolfe (****)

Km 175,4 Sector 12 – Strada del Castagno (***)

Km 189,2 Sector 13 – Montechiaro (**)

Km 196 Sector 14 – Colle Pinzuto (****)

Km 199 Sector 15 – Le Tolfe (****)

FAVORITI

La UAE Emirates schiera una formazione super ovviamente in supporto di Tadej Pogacar: il campione sloveno è al debutto stagionale ed è pronto a sbaragliare il campo. Due anni fa ha dominato in lungo e in largo con una grandissima fuga solitaria, ci riprova a dare nuovamente spettacolo. Occhio al campione uscente, il britannico Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). Da seguire anche Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Sepp Kuss

(Team Visma | Lease a Bike), Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) e Ben Healy (EF Education – EasyPost).

ITALIANI AL VIA

Trentasette azzurri presenti: le punte saranno Andrea Bagioli, sul podio all’ultimo Lombardia, Alberto Bettiol, Filippo Zana ed il campione italiano Simone Velasco.