Strade Bianche 2024 oggi in tv: orari, programma, altimetria, favoriti. Attesa per lo show sullo sterrato di Tadej Pogacar

È il giorno della Strade Bianche. Grandissima attesa nello scoprire il nuovo percorso, ancora più duro, della durissima gara toscana che sta diventando sempre più una classica dal livello di una Monumento. Lo spettacolo non mancherà di sicuro: andiamo a scoprire nel dettaglio l’altimetria, i favoriti ed il programma.

ALTIMETRIA

TRATTI DI STERRATO

Km 14.2 Sector 1 – Vidritta (*)

Km 21 Sector 2 – Bagnaia (***)

Km 33,5 Sector 3 – Radi (**)

Km 44 Sector 4 – La Piana (**)

Km 77 Sector 5 – Lucignano D’Asso (****)

Km 90 Sector 6 – Pieve a Salti (****)

Km 112,3 Sector 7 – San Martino in Grania (*****)

Km 131 Sector 8 – Monte Sante Marie (*****)

Km 160.3 Sector 9 – Monteaperti (**)

Km 166 Sector 10 – Colle Pinzuto (****)

Km 172.0 Sector 11 – Le Tolfe (****)

Km 175,4 Sector 12 – Strada del Castagno (***)

Km 189,2 Sector 13 – Montechiaro (**)

Km 196 Sector 14 – Colle Pinzuto (****)

Km 199 Sector 15 – Le Tolfe (****)

FAVORITI

La UAE Emirates schiera una formazione super ovviamente in supporto di Tadej Pogacar: il campione sloveno è al debutto stagionale ed è pronto a sbaragliare il campo. Due anni fa ha dominato in lungo e in largo con una grandissima fuga solitaria, ci riprova a dare nuovamente spettacolo. Occhio al campione uscente, il britannico Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). Da seguire anche Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) e Ben Healy (EF Education – EasyPost). In casa Italia diventa difficile sperare in una vittoria: speranze di far bene affidate ad Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost) e Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team).

CALENDARIO STRADE BIANCHE 2024

Sabato 2 marzo

Siena-Siena 215 chilometri

Orario di partenza: 11.10

Orario di arrivo: 16.29/17.04

STRADE BIANCHE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Due (dalle 14.00), gratis e in chiaro; Eurosport 2 (dalle 13.56), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport