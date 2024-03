Sport in tv oggi (lunedì 18 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Archiviato un weekend a dir poco scoppiettante, la nuova settimana comincia quest’oggi (lunedì 18 marzo) con una giornata sicuramente meno intensa che presenta comunque un paio di eventi molto interessanti. Occhi puntati in chiave azzurra sul day-3 dei Campionati Mondiali di curling femminile in Canada, con l’Italia che giocherà il suo quarto match di round robin contro gli Stati Uniti.

Stefania Constantini e compagne vanno a caccia di una vittoria preziosa in uno scontro diretto importante in ottica qualificazione ai playoff. In evidenza anche il grande ciclismo con la prima tappa del Giro di Catalogna, in cui è prevista la partecipazione del fenomeno sloveno Tadej Pogacar. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 18 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 18 marzo

7.30 Snooker, World Open: primo turno – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

13.00 Curling, Mondiali femminili: Turchia-Svizzera, Nuova Zelanda-Svezia, Danimarca-Scozia – Diretta streaming su Curling Channel

15.00 Ciclismo, Giro di Catalogna: prima tappa – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

18.00 Curling, Mondiali femminili: Italia-Stati Uniti, Nuova Zelanda-Estonia, Canada-Norvegia, Giappone-Corea del Sud – Diretta streaming su Curling Channel

20.30 Calcio, Serie C: Potenza-Picerno – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play, Sky Go e Now

23.00 Curling, Mondiali femminili: Scozia-Svezia, Svizzera-Giappone, Norvegia-Turchia, Estonia-Danimarca – Diretta streaming su Curling Channel