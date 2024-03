Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi (18 marzo): percorso, altimetria, tv. Si assegna la prima maglia di leader

Si apre oggi il Giro di Catalogna 2024, classica breve corsa a tappe che va dalla fine della Milano-Sanremo all’inizio delle Classiche del Nord. In terra iberica startlist di altissima qualità e spettacolo garantito. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione inaugurale con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Si parte da Sant Feliu de Guixols e si arriva a Sant Feliu de Guixols. Un circuito che non lascia comunque tranquilli, con una serie continua di sali e scendi. A venti chilometri dal traguardo poi l’Alt de Sant Grau (7,2 km al 3,5%, max 8%), che può essere il trampolino giusto per sferrare l’attacco decisivo già nella prima frazione. Anche l’arrivo è posto in salita, con una possibile volata a ranghi strettissimi.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Ovviamente chi se non Tadej Pogacar? Lo sloveno ha puntato sulla corsa iberica e può fare incetta di vittorie vista la condizione dimostrata già tra Strade Bianche e Milano-Sanremo. Che sia un attacco sul finale o uno sprint ristretto, parte un gradino sopra tutti. Occhio oggi al belga Maxim Van Gils (Lotto Dstny), apparso molto brillante anche sul Poggio. Se la corsa non dovesse rivelarsi troppo dura nomi da seguire per un’eventuale volata sono quelli di Bryan Coquard (Cofidis) ed Ethan Hayter (Ineos Grenadiers).

CALENDARIO PRIMA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Lunedì 18 marzo

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 17.30 circa

GIRO DI CATALOGNA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, NOW, SKyGo, DAZN, Discovery+ dalle 9.50

Diretta testuale: OA Sport