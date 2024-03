Sci di fondo, i convocati dell’Italia per le 50 km di Holmenkollen e le sprint di Drammen: Pellegrino faro della squadra azzurra

Dopo Lahti, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo si trasferisce in Norvegia per la terzultima e penultima tappa della stagione, in attesa dell’ultimo appuntamento previsto a Falun (Svezia) dal 15 al 17 marzo. I prossimi impegni del circuito maggiore si terranno invece a Oslo Holmenkollen (9-10 marzo) e a Drammen (12 marzo).

La capitale norvegese ospiterà le mass start da 50 km in tecnica classica (sabato la gara femminile, domenica quella maschile), mentre martedì andranno in scena le sprint di Drammen sempre in alternato. Saranno otto gli atleti azzurri impegnati in entrambe le competizioni: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Michael Hellweger, Paolo Ventura, Caterina Ganz, Anna Comarella e Nicole Monsorno.

A Holmenkollen vedremo in azione nella 50 km anche Dietmar Noeckler e Giandomenico Salvadori, che poi non prenderanno parte due giorni più tardi alla prova sulla distanza più breve.