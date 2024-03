Speed skating, David Bosa e Serena Pegher per stupire nei Mondiali sprint a Inzell

Pronti per dare tutto. Siamo prossimi ai titoli di coda della stagione dello speed skating. L’ultima competizione di rilievo internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga saranno i Mondiali sprint e Allround di scena a Inzell (Germania). Sull’anello di ghiaccio della Max Aicher Arena verranno assegnati i titoli sulla base di una graduatoria che terrà conto dei riscontri combinati.

Nello caso della rassegna sprint parliamo di 500 e 1000 metri che andranno a caratterizzare i primi due giorni della rassegna iridata, ovvero dal 7 all’8 marzo. Fari puntati in casa Italia su David Bosa e Serena Pergher.

Il trentino è stato protagonista di una stagione solida, suggellata dal fantastico podio (terzo) nei 1000 metri in Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA). Un Bosa che quindi vorrà puntare sulla sua indubbia consistenza per stupire nel contesto iridato, tenendo conto della top-10 ottenuta nella competizione su singole distanze, relativamente alla gara del chilometro.

Per quanto riguarda Pergher, il discorso è diverso. Se nel caso del classe ’92 stiamo considerando un pattinatore dalla maturità fisica e mentale che si sta consolidando, nel caso della 20enne tricolore parliamo di un’atleta che sta salendo di colpi. Una pattinatrice che eccelle, ora come ora, nei 500 metri e la dimostrazione c’è stata nel corso dei Mondiali di Calgary, dove la nostra portacolori ha siglato il nuovo record italiano di 37.80, giungendo al 12° posto. Un primato storico, detenuto per oltre 18 anni da Chiara Simionato (Salt Lake City, novembre 2005) e migliorato di 6 centesimi. Una ragazza, quindi, in ascesa e dalle grandi qualità.