Calendario Mondiali speed skating sprint 2024 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 8 marzo, seconda e ultima giornata dell’edizione 2024 dei Mondiali sprint di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania) ultima competizione importante, combinata con quella allround, che farà calare il sipario sulla stagione internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga. Un day-2 dedicato, quindi, agli specialisti della velocità che si sfideranno nei 500 e nei 1000 metri per decidere a chi spetteranno le medaglie.

In casa Italia si cercherà di fare il meglio possibile dopo un primo giorno in cui le prove non sono state particolarmente brillanti. Il migliore è stato David Bosa che ha terminato nel combinato menzionato in 14ma posizione, facendo meglio nel chilometro piuttosto che nei 500 metri. Vedremo quest’oggi come andrà.

Più arretrati Alessio Trentini e Serena Pergher che sfrutteranno questo secondo giorno di gare per provare ad abbassare i propri riscontri cronometrici e concludere con soddisfazione questa rassegna iridata dedicata alle prove della velocità pura.

La seconda e ultima giornata dei Mondiali sprint di speed skating sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania) saranno trasmessa in diretta streaming da RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+ e dal canale Youtube dell’ISU. Disponibile la differita su RaiSport HD a partire dalle 22.50. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

CALENDARIO MONDIALI SPRINT SPEED SKATING 2024

Venerdì 8 marzo

18:30 500m donne

19:07 500m uomini

19:55 1000m donne

20:50 1000m uomini

ITALIANI IN GARA

Venerdì 8 marzo

18:30 500m donne (Serena Pergher)

19:07 500m uomini (David Bosa e Alessio Trentini)

19:55 1000m donne

20:50 1000m uomini

