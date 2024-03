Sorteggio WTA Indian Wells 2024: Jasmine Paolini potrebbe ritrovare Kalinskaya. Camila Giorgi pesca Boulter, Cocciaretto può regalarsi Sabalenka

Il sorteggio del tabellone principale del torneo WTA 1000 di Indian Wells è stato agrodolce per i colori italiani: Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, che avrà un bye al primo turno, al secondo affronterà una tra la tedesca Tatjana Maria e la neerlandese Arantxa Rus. Per l’azzurra al terzo turno potrebbe esserci ancora la russa Anna Kalinskaya, contro la quale in stagione ha perso a Melbourne ma poi ha vinto a Dubai, mentre negli ottavi di finale la possibile sfida è contro la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 4.

Per quanto concerne le altre italiane già in tabellone, in attesa dell’ultimo turno delle qualificazioni, nelle quali è impegnata Sara Errani, gli accoppiamenti sono i seguenti: Camila Giorgi affronterà subito la britannica Katie Boulter, fresca vincitrice del WTA 500 di San Diego, per poi trovare eventualmente al secondo turno la ceca Linda Noskova ed al terzo la numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek.

Nella parte bassa del tabellone Lucia Bronzetti se la vedrà con la polacca Magdalena Frech per poi incontrare in caso di successo l’ucraina Anhelina Kalinina, con possibile terzo turno contro la statunitense Coco Gauff, numero 3. Martina Trevisan esordirà contro la transalpina Diane Parry per poi affrontare la canadese Leylah Fernandez ed, eventualmente, al terzo turno la statunitense Jessica Pegula, numero 5. Elisabetta Cocciaretto incrocerà la statunitense Peyton Stearns ed in caso di successo se la vedrà con la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 WTA.

La polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo, avrà un bye all’esordio, ma poi potrebbe incontrare, come accaduto a Melbourne, la statunitense Danielle Collins, con possibile terzo turno con Camila Giorgi. Con la polacca, nella parte alta del tabellone, ci sarà la kazaka Elena Rybakina, mentre nella parte bassa, con la bielorussa Aryna Sabalenka, è presente la statunitense Coco Gauff. I potenziali quarti di finale sono Swiatek-Jabeur, Rybakina-Vondrousova, Zheng-Gauff e Pegula-Sabalenka.

TABELLONE WTA 1000 INDIAN WELLS 2024

Swiatek (1) Bye

Q-Collins

Giorgi-Boulter

Bye Noskova (26)

Keys (18) Bye

Q-Q

Korpatsch-Putintseva

Bye Alexandrova (15)

Ostapenko (10) Bye

Kerber-Martic

Q-V. Williams (WC)

Bye Kudermetova (17)

Vekic (25) Bye

Wozniacki (WC)-Zhu

M. Andreeva-Volynets (WC)

Bye Jabeur (6)

Rybakina (4) Bye

Badosa (WC)-Krueger (WC)

Sorribes Tormo-Bouzkova

Bye Potapova (28)

Kalinskaya (21) Bye

Q-Linette

Maria-Rus

Bye Paolini (13)

Haddad Maia (12) Bye

Q-Yafan Wang

Kessler (WC)-Q

Bye Pavlyuchenkova (22)

Kostyuk (31) Bye

Q-Zhang

Q-Saville

Bye Vondrousova (7)

Zheng (8) Bye

Gracheva-Yuan

Bucsa-Dolehide

Bye Azarenka (27)

Cirstea (19) Bye

Stephens-Sherif

Avanesyan-Dodin

Bye Kasatkina (11)

Samsonova (14) Bye

Osaka-Q

Xinyu Wang-Schmiedlova

Bye Mertens (24)

Kalinina (32) Bye

Frech-Bronzetti

Xiyu Wang-Burel

Bye Gauff (3)

Pegula (5) Bye

Blinkova-Ka. Pliskova (WC)

Parry-Trevisan

Bye Fernandez (29)

Garcia (20) Bye

Tomova-Kenin

Shnaider-Bogdan

Bye Sakkari (9)

Svitolina (16) Bye

Siniakova-Minnen

Q-Tsurenko

Bye Navarro (23)

Yastremska (30) Bye

Raducanu (WC)-Q

Cocciaretto-Stearns

Bye Sabalenka (2)