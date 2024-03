Il tabellone di Jannik Sinner ad Indian Wells: azzurro dalla parte di Alcaraz, sfide importanti già dagli ottavi

Si profila il cammino dei novantasei contendenti del Masters1000 di Indian Wells, primo appuntamento del cosiddetto Sunshine Double, il doppio appuntamento tennistico sul cemento americano. Torna in campo anche Jannik Sinner, che mette nel mirino la seconda posizione nel ranking ATP: per l’azzurro un cammino che inizia a marce basse per poi alzare vertiginosamente i giri del motore.

Partiamo dalla zona in cui è stato sorteggiato: il ragazzo di Sesto Pusteria è piazzato nella parte bassa del tabellone, la stessa di Carlos Alcaraz con cui potrà dunque affrontarsi in semifinale per una eventuale replica del match dello scorso anno in cui ebbe la meglio l’iberico. Evitato anche lo spauracchio Rafa Nadal, che potrebbe creare immediatamente grattacapi ad Holger Rune e magari molti fastidi a Novak Djokovic e Danil Medvedev.

Il debutto di Sinner, che da numero 3 del seeding usufruirà di un bye, sarà con uno tra Thanasi Kokkinakis e Marcos Giron. Precedenti favorevoli con entrambi: 3-0 con l’australiano, incrociato l’ultima volta a Roma nel 2023, un match e una vittoria con lo statunitense. Già il terzo turno può nascondere qualche insidia in più con uno tra Jan-Lennard Struff, numero 25 del tabellone, e Borna Coric, favorito contro Sebastian Ofner, ma siamo sicuramente nei limiti del gestibile.

Dagli ottavi in poi i ritmi si alzano. Possibile incrocio con Ben Shelton, con cui il bilancio è in perfetta parità dopo due partite di livello altissimo tra Shanghai e Vienna, ma occhio a dare lo scontro tra i due per scontato. Dalla parte dell’americano c’è il giovane Jakub Mensik, che potrebbe tenerlo a battesimo nel secondo turno, e anche Alexander Shevchenko che se in giornata può giocare brutti scherzi a chiunque, oltre a Francisco Cerundolo come altra testa di serie. Ai quarti i favoriti sono di norma Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, ma anche loro hanno i loro pensieri: per il russo possibilità di iniziare male con Andy Murray e proseguire peggio con Jiri Lehecka, per il greco si profila invece un terzo turno da urlo con Frances Tiafoe.

Da lì sarebbe più Alcaraz, attorniato però da gente pericolosa come Alexander Zverev, Andrey Rublev e Alex De Minaur. I possibili avversari dello spagnolo non sono però nello stesso spicchio, solo uno di loro può fermarlo ai quarti. Prima saranno Karen Khachanov, Felix Auger-Aliassime e soprattutto Nicolas Jarry a provare ad atterrarlo.