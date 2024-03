Sonego-Norrie oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Sonego prova a sfatare un parziale tabù, quello di Indian Wells. Nel Masters 1000 californiano non ha mai superato il secondo turno in tre partecipazioni: oggi il torinese prova ad andare più avanti confrontandosi con il britannico Cameron Norrie, numero 28 del seeding.

Pur se sceso rispetto a un paio di stagioni fa, Norrie rimane pur sempre l’uomo che, nel 2021, questo torneo (disputato nell’atipica collocazione di ottobre) è riuscito a vincerlo. Fu una serie di combinazioni positive a dargli la chance, che lui sfruttò in pieno. Oggi i due arrivano al confronto in situazioni non semplicissime: Sonego deve ancora vincere due match di fila nel 2024, il britannico alterna buoni tornei a uscite premature (il meglio finora l’ha offerto rischiando di eliminare Alexander Zverev agli Australian Open negli ottavi di finale).

Il match tra Lorenzo Sonego e Cameron Norrie sarà quello d’apertura a partire dalle 20:00 italiane sullo Stadium 4. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205) a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente satellitare, e in ogni caso su Sky Sport Plus premendo il tasto verde. Diretta streaming assicurata da SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SONEGO-NORRIE, ATP INDIAN WELLS 2024 OGGI

STADIUM 4

Ore 20:00 Sonego (ITA)-Norrie (GBR) [28] – 2° turno singolare ATP

Muller (FRA)-Dimitrov (BUL) [13] – 2° turno singolare ATP

Fognini (ITA) [WC]-Baez (ARG) [19] – 2° turno singolare ATP

Svitolina (UKR) [16]-Siniakova (CZE) – 2° turno singolare WTA

Tsurenko (UKR)-Navarro (USA) [23] – 2° turno singolare WTA

PROGRAMMA SONEGO-NORRIE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205), Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport