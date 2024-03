Fognini-Baez oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, tv, streaming

Sono a volte strani i destini di Fabio Fognini. 10 anni fa arrivava al quarto turno a Indian Wells, il suo miglior risultato nel Masters 1000 californiano. Ora, 10 anni dopo e con una wild card, cerca di riprendersi il palco da protagonista. A confrontarsi con lui, stavolta, è Sebastian Baez.

L’argentino lo ha battuto nell’unico precedente, due anni fa sul rosso di Bastad. Nel frattempo, però, di cose ne sono accadute, tra la sua salita di rendimento che lo ha portato nei primi 20 e il calo del ligure. Che, però, ha già dimostrato di avere ancora carte da giocare quando si tratta di vivere le partite che gradisce maggiormente. Sarà un passaggio verso la notte italiana tutto da gustare.

Il match tra Fabio Fognini e Sebastian Baez sarà il terzo a partire dalle 20:00 italiane sullo Stadium 4. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205) a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente satellitare, e in ogni caso su Sky Sport Plus premendo il tasto verde. Diretta streaming assicurata da SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FOGNINI-BAEZ, ATP INDIAN WELLS 2024 OGGI

STADIUM 4

Ore 20:00 Sonego (ITA)-Norrie (GBR) [28] – 2° turno singolare ATP

Muller (FRA)-Dimitrov (BUL) [13] – 2° turno singolare ATP

Fognini (ITA) [WC]-Baez (ARG) [19] – 2° turno singolare ATP

Svitolina (UKR) [16]-Siniakova (CZE) – 2° turno singolare WTA

Tsurenko (UKR)-Navarro (USA) [23] – 2° turno singolare WTA

