Sonego-Kecmanovic oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming

Oggi, giovedì 7 marzo (ore 20.00 italiane), Lorenzo Sonego affronterà Miomir Kecmanovic nel primo turno del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano il torinese se la vedrà contro il solido serbo e non sarà un impegno semplice. Sonego, infatti, dovrà dar fondo a tutte le proprie risorse per spuntarla contro un tennista che in questi tornei ha spesso fatto vedere le cose migliori.

Il piemontese viene da settimane in cui i risultati non sono stati esaltati. A Dubai, il sorteggio l’ha costretto a sfidare nel secondo turno il n.4 del mondo, Daniil Medvedev. La sconfitta è arrivata, ma Sonny ha messo in mostra una qualità di gioco di pregevolissima fattura. Si spera che tale qualità venga riproposta in questo match per continuare l’avventura in California.

Se si guardano i precedenti, il bilancio è di 3-3, ma il serbo ha vinto gli ultimi due confronti, che hanno una maggior consistenza. Fondamentale per l’italiano trovare una grande continuità di rendimento al servizio e avere la possibilità di girarsi spesso sul dritto per costringere il balcanico a recuperi difficoltosi.

La partita tra Lorenzo Sonego e Miomir Kecmanovic, valida per il primo turno del Masters1000 di Indian Wells, andrà in scena dalle 20.00 italiane e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

SONEGO-KECMANOVIC ATP INDIAN WELLS 2024

Giovedì 7 marzo

CAMPO 3 – Inizio programma dalle 20.00 italiane

L. Sonego vs K. Kecmanovic

Non prima delle 21.00 italiane

E. Andreeva (Q) vs D. Collins

R. Safiullin vs D. Evans

T. Seyboth Wild vs J.J. Wolf

F. Fognini vs B. Zapata Miralles

A. Kovacevic vs Z. Zhang

PROGRAMMA SONEGO-KECMANOVIC ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport