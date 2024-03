Cobolli-Carballes Baena oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming

Nelle prime ore del mattino italiano di venerdì 8 marzo, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells. Il tennista romano giocherà contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena e si giocherà l’accesso al secondo round dove ad attendere ci sarà il n.4 del ranking, Daniil Medvedev.

Un match alla portata, sulla carta, per Cobolli che ha compiuto grandi progressi sulla superficie dura. Inoltre, la lentezza dei campi californiani, potrebbero favorire anche il gioco del nostro portacolori, molto preparato anche dal punto di vista fisico.

Si prospetta un confronto molto duro da questo punto di vista perché l’iberico è un altro giocatore che si muove estremamente bene, a cui però manca un po’ di potenza nei colpi. Il 21enne tricolore, invece, dal lato del dritto sa sviluppare ottime velocità e cercherà di farlo vedere.

La partita tra Flavio Cobolli e lo spagnolo Roberto Carballes Baeana, valida per il primo turno del Masters1000 di Indian Wells, andrà in scena nella nottata italiana di venerdì 8 marzo, visto che la sfida è la sesta sul Campo 7 (inizio programma alle 20.00 italiane) e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

COBOLLI-CARBALLES BAENA ATP INDIAN WELLS 2024

Giovedì 7 marzo

CAMPO 7 – Inizio programma dalle 20.00 italiane

S. Mochizuki vs A. Vukic

L. Pouille vs D. Altmaier

B. Coric vs S. Ofner

A. Fils vs N. Borges

P. Kotov vs A. Tabilo

F. Cobolli vs R. Carballes Baena

PROGRAMMA CORBOLLI-CARBALLES BAENA ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport