Arnaldi-Alcaraz, quando si gioca a Indian Wells: data, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 8 marzo (orario da stabilire), Matteo Arnaldi affronterà il n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano il ligure è atteso a una partita molto difficile contro il giocatore detentore del titolo e motivato a confermarsi tale. Servirà una super prestazione.

Arnaldi si è meritato l’accesso a questo round, grazie al successo in due tie-break contro il francese Luca Van Assche. Il 23enne tricolore ha saputo interpretare al meglio i punti importanti, chiudendo in due set di una partita assai complicata, dal momento che in entrambi i parziali si è ritrovato sotto di un break e costretto a inseguire il proprio avversario.

Un solo precedente tra i due, ovvero quello degli ottavi di finale degli US Open 2023 a New York, dove Carlitos chiuse la storia in tre set, ma Arnaldi non sfigurò certamente al suo primo ottavo in uno Slam. Si spera di ritrovare un Matteo con lo stesso spirito, al cospetto di un tennista di questa qualità.

La partita tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells, si terrà domani (venerdì 8 marzo) con orario e campo da stabilire. Il match potrebbe anche tenersi nella notte italiana di sabato 9 marzo per il fuso orario. Ci sono 9 ore di differenza tra la California e l’Italia. La trasmissione televisiva del match sarà affidata a Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

ARNALDI-ALCARAZ ATP INDIAN WELLS 2024

Venerdì 8 marzo *Il match potrebbe anche tenersi nella notte italiana di sabato 9 marzo per il fuso orario. Ci sono 9 ore di differenza tra la California e l’Italia*

Orario e campo da decidere Matteo Arnaldi vs Carlos Alcaraz – 2° turno ATP Indian Wells 2024

PROGRAMMA ARNALDI-ALCARAZ ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport