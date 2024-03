Snowboardcross: Sommariva secondo e Moioli terza al termine delle qualificazioni a Montafon

Doppia gara nel weekend in quel di Montafon (Austria) per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Oggi sono andate in scena le qualificazioni per la prova individuale in vista domani, sabato 16 marzo.

Bene gli azzurri che avanzano in massa e fanno segnare ottimi tempi. Al maschile Lorenzo Sommariva è addirittura secondo dietro al dominatore della stagione Eliot Grondin. Eccellente Omar Visintin, quinto, qualificati dalla seconda run anche Tommaso Leoni e Matteo Menconi (ultimo tempo disponibile).

Tra le donne prosegue la battaglia per la sfera di cristallo con Michela Moioli ancora in lizza: la bergamasca oggi ha chiuso terza dietro a Chloe Trespeuch ed Eva Adamczykova.

Strappano il pass per il turno successivo anche Sofia Belinghieri e Sofia Groblechner, quindicesima e sedicesima.