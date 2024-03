Snowboardcross, Coppa del Mondo: Visintin si qualifica per la fase finale in Sierra Nevada; dentro altri tre azzurri

Si è conclusa la fase di qualificazione sulle nevi della Sierra Nevada, location spagnola che ospita questa settimana il quart’ultimo appuntamento del circuito di Coppa del Mondo di snowboardcross. Nel tracciato iberico, contrassegnato da una distanza molto corta, sono quattro gli atleti italiani ad aver staccato il pass per la fase finale.

L’azzurro con il piazzamento più alto è stato Tommaso Leoni, il quale ha strappato la quattordicesima posizione con un ritardo di +0.87 rispetto al canadese Eliot Grondin, leader con 37.39 davanti al padrone di casa Lucas Eguibar (+0.19) e al ceco Jan Kubicik (+0.60).

Bene poi Lorenzo Sommariva, diciannovesimo con un gap di +1.02. Dentro anche Omar Visintin, ventisettesimo con +0.38 dopo aver disputato la seconda run; esito speculare a quello di Matteo Menconi, ventinovesimo con +0.43.

Niente da fare per il resto degli atlti italiani. Devin Castello si è infatti dovuto accontantare della trentaseisesima piazza con +0.57 in seconda run, mentre Michele Gofino della quarantesima con +0.63. Quarantacinquesimo poi Niccolò Colturi con +0.82, mentre Matteo Rezzoli e Luca Abbati hanno chiuso rispettivamente in sessantesima e sessantunesima posizione con +1.58 e +1.68. Gara-1 si disputerà domani, sabato 2 marzo, a partire dalle 13:00.

CLASSIFICA QUALFIICHE SNOWBOARD CROSS SIERRA NEVADA