Snowboardcross, i convocati dell’Italia per Montafon: Michela Moioli all’inseguimento di Trespeuch per la Sfera di Cristallo

Archiviata la tappa casalinga di Cortina d’Ampezzo, la Nazionale italiana di snowboardcross guarda avanti e mette nel mirino il penultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024, in programma sulle nevi di Montafon da venerdì 15 a domenica 17 marzo. La località austriaca ospiterà ben due competizioni individuali per sesso, in attesa delle Finali canadesi di Mt. St. Anne che chiuderanno ufficialmente la stagione.

Fari puntati ovviamente in chiave azzurra su Michela Moioli, reduce da due podi consecutivi e ancora pienamente in corsa per la vittoria nella classifica generale di Coppa del Mondo. La bergamasca, quando mancano teoricamente quattro gare alla fine, si trova infatti al secondo posto con un distacco di 58 punti dalla leader francese Chloe Trespeuch.

Oltre a Moioli, il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato per il doppio evento di Montafon anche Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Sofia Groblechner in campo femminile e Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino, Devin Castello, Niccolò Colturi, Filippo Ferrari nel settore maschile.