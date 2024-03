Sci di fondo, Nicole Monsorno unica azzurra qualificata nella sprint di Drammen. Out Hellweger e Pellegrino

Bilancio sicuramente negativo in casa Italia al termine delle qualificazioni per la sprint in tecnica classica di Drammen, valevole come penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo. L’unica azzurra capace di superare il taglio è stata infatti Nicole Monsorno, mentre al maschile tutti i nostri portacolori al via sono rimasti esclusi dalla top30.

Tra le donne il miglior tempo è stato firmato dalla svedese Linn Svahn in 2:46.09 con un vantaggio di 1″81 sulla padrona di casa norvegese Kristine Stavaas Skistad, 2″77 sull’americana Rosie Brennan, 3″03 sulla tedesca Laura Gimmler e 3″58 sulla norvegese Ane Appelkvist Stenseth. Buon ottavo posto in qualificazione per la leader della classifica generale di Coppa Jessie Diggins, mentre l’unica italiana impegnata Nicole Monsorno è avanzata alla fase finale della competizione con il 21° crono a 7″85 dalla vetta.

Tra gli uomini, come da pronostico, il più veloce del lotto in qualificazione a Drammen si è rivelato il beniamino locale Johannes Hoesflot Klaebo in 2:27.24, rifilando un gap di 1″79 al francese Richard Jay e 2″21 al pettorale giallo norvegese Harald Oestberg Amundsen. Nelle retrovie ed eliminati, forse anche a causa di materiali non eccezionali, gli azzurri Michael Hellweger e Federico Pellegrino, rispettivamente 44° a 8″61 e 50° a 9″34 dalla testa.