Snowboard: doppia terza piazza per Lucia Dalmasso e Maurizio Bormolini a Winterberg in PSL

Si chiude con altri due podi una super stagione per la Nazionale italiana di snowboard parallelo in Coppa del Mondo: agli azzurri è mancata solamente una sfera di cristallo. Arrivano due terzi posti, uno al femminile ed uno al maschile per la compagine del ds Cesare Pisoni in Germania a Winterberg.

Tra le donne quarta top-3 stagionale per Lucia Dalmasso che si aggiudica la Small Final sulla padrona Cheyenne Loch. A vincere la gara è la favoritissima Ester Ledecka che batte di 66 centesimi l’austriaca Sabine Schoeffmann. La coppetta di specialità va a Ramona Theresia Hofmeister che si era aggiudicata già anche le altre due.

Al maschile colpo doppio del coreano Sangho Lee: oltre alla vittoria parziale arrivata nella Big Final contro l’austriaco Andreas Prommegger, arriva anche la coppetta di specialità.

Altro podio per Maurizio Bormolini che chiude terzo battendo nella Small Final lo sloveno Rok Marguc, agguantando anche lui la quarta top-3 di questa supera annata.