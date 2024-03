Snowboard: Bagozza-Dalmasso trionfano nel PSL a coppie a Winterberg. Terzi Bormolini-Caffont

Si chiude nel migliore dei modi la stagione della Coppa del Mondo di snowboard parallelo per la Nazionale italiana. In un’annata ricca di podi ne arrivano altri due proprio in conclusione a Winterberg: trionfo tricolore nel PSL a coppie in terra tedesca.

A cogliere la vittoria sono Daniele Bagozza e Lucia Dalmasso che hanno battuto nell’ultimo atto di sei centesimi gli sloveni Zan Kosir e Gloria Kotnik.

A completare la festa tricolore è la terza piazza per Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont che superano nella Small Final i tedeschi padroni di casa Elias Huber e Cheyenne Loch.

Quello odierno è il settimo successo dell’anno per la squadra italiana guidata da Cesare Pisoni a conclusione di una stagione veramente mostruosa.