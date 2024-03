Skateboard, la strada dell’Italia verso le Olimpiadi 2024: chi si qualifica per Parigi?

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 verranno messe in palio dodici medaglie nello skateboard, equamente suddivise tra uomini e donne. Le discipline che terranno banco nella capitale francese saranno lo street e il park, proprio come era già successo a Tokyo 2020, quando questo sport fece il proprio debutto nel programma a cinque cerchi.

All’evento parteciperanno 88 atleti e le regole di qualificazione sono molto semplici: staccheranno il biglietto per i Giochi i venti migliori atleti del ranking di ciascuna disciplina al termine del percorso di ammissione, con il limite massimo di tre skater per ogni Nazione in ciascuna disciplina. Nel caso in cui ci dovessero essere più di tre connazionali nella top-20 della graduatoria mondiale, allora soltanto i migliori tre rappresenteranno il proprio Paese a Parigi 2024 e si procederà poi a dei ripescaggi seguendo le posizioni di classifica al di fuori delle prime venti.

Mancano soltanto un paio di eventi alla chiusura del ranking: il primo a Shanghai (Cina) dal 14 al 19 maggio, il secondo a Budapest (Ungheria) dal 18 al 23 giugno. Qual è la situazione dell’Italia? Alessandro Mazzara e Alex Sorgente sono rispettivamente 18mo e 19mo nella graduatoria del park: al momento i due azzurri sarebbero qualificati a Parigi 2024, anche perché in top-20 figurano cinque brasiliani e cinque statunitensi.

Situazione più difficile nello street, dove Agustin Aquila è 40mo: serviranno dei grandi risultati nei prossimi due appuntamenti per agguantare il pass a cinque cerchi. Tra le donne, invece, nessuna possibilità nello street (non ci sono italiane nella top-44, dunque nessuna parteciperà alle gare di Shanghai e Budapest), mentre Lucrezia Zarattini è 44ma nel park.