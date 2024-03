Sinner-Sonego affrontano due specialisti del doppio a Indian Wells: test dal sapore olimpico ma…

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego torneranno nuovamente in scena nella serata italiana per affrontare un incontro complicato nel tabellone del doppio del Masters1000 di Indian Wells. I rivali compongono una coppia collaudata del circuito ATP, si parla dello spagnolo Marcel Granollers e dell’argentino Horacio Zeballos, n.5 del seeding.

Il duo formato dall’altoatesino e dal piemontese, dopo i trionfi della Coppa Davis a Malaga, rappresenta un progetto non solo in funzione dell’impegno nella competizione citata, ma anche in ottica olimpica. Per quanto fatto vedere all’esordio in California, contro i russi Rublev e Khachanov, ci sono ottime indicazioni. Viste le qualità dei rivali odierni questo potrebbe essere un test probante per la bontà del doppio tricolore, così costruito.

Va fatta però un’opportuna precisazione. Per quanto previsto dal regolamento dei Giochi, Sonego ora come ora non sarebbe qualificato. Il piemontese, nella classifica rappresentativa del quadro per la presenza a Parigi, ha davanti Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli e dovrebbe scavalcarne almeno due di questi giocatori nei prossimi tre mesi.

Questo perché? Nel computo della selezione si può tener conto anche di Darderi e di Arnaldi perché, pur non avendo presenze in Davis, questo vuoto potrebbe essere compensato da un “cavillo” nel regolamento dell’ITF che parla espressamente di “mancata partecipazione per il gran numero di atleti italiani meglio piazzati nella prima parte del ciclo olimpico che ha impedito loro di rispondere“.

RANKING OLIMPICO

2 Jannik Sinner 22 ITA 6825

36 Lorenzo Musetti 22 ITA 885

43 Matteo Arnaldi 23 ITA 780

45 Luciano Darderi 22 ITA 728

53 Flavio Cobolli 21 ITA 703

70 Lorenzo Sonego 28 ITA 585

Di conseguenza, contando la classifica del singolare, Sonego per giocare con Jannik dovrà salire di colpi o, in alternativa, scalare la classifica del ranking di doppio, ma quest’ultima condizione sembra poco praticabile anche per il fatto che entrambi i tennisti daranno sempre priorità ai propri impegni in singolare nel circuito ATP.

Sono 32 le coppie che si qualificheranno a Parigi: i primi 8 singolaristi sono qualificati “di diritto” e dovranno essere accoppiati con un altro qualificato; 24 coppie col ranking combinato della coppia. Secondo questi criteri, ci sono ottime possibilità che Simone Bolelli e Andrea Vavassori, altro doppio azzurro di livello, siano alle Olimpiadi, ricordando che ogni Paese può portare al massimo due coppie.