Sinner migliora il record italiano di Panatta per numero di vittorie consecutive. Lontano il primato di Djokovic

E sono 17. Jannik Sinner si è spinto dove nessun italiano aveva fatto precedentemente nel numero di vittorie consecutive nel massimo circuito del tennis. Con l’affermazione contro il tedesco Jan-Lennard Struff, l’altoatesino ha arricchito questa statistica e vedremo se saprà allungare questa striscia vincente, dal momento che il prossimo avversario a Indian Wells sarà l’americano Ben Shelton.

Primato dunque italiano, ma per arrivare a quell mondiale c’è di strada farne. A comandare questa graduatoria, troviamo, neanche a dirlo, Novak Djokovic che, tra i giocatori in attività, si è spinto a 43 vittorie di fila tra il 2010 e il 2011. Tenuto conto del ritiro di Roger Federer (41), alle sue spalle ci sono Rafael Nadal e Andy Murray, come immediati inseguitori.

Da questo punto di vista, Sinner è quinto in questa graduatoria che tiene conto delle serie vittoriosa per i tennisti in attività, grazie alle vittorie tra Coppa Davis, Australian Open e Rotterdam. Curiosità: presente anche Fabio Fognini a quota 13.

Di seguito la graduatoria:

CLASSIFICA STRISCIA DI VITTORIE DEI GIOCATORI IN ATTIVITA’

43 Novak Djokovic

32 Rafael Nadal

28 Andy Murray

20 Daniil Medvedev

17 Jannik Sinner

16 Alexander Zverev

16 Felix Auger-Aliassime

15 Andrey Rublev

14 Carlos Alcaraz

14 Kei Nishikori

13 Fabio Fognini

13 Stan Wawrinka

13 Casper Ruud