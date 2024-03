Sinner-Medvedev, chi è il favorito per i bookmakers? Le quote per le scommesse a Miami: forbice delineata

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano è riuscito a entrare tra i migliori quattro giocatori del torneo sul cemento statunitense e venerdì 29 marzo tornerà in campo per fronteggiare il russo in quella che sarà la rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Australian Open, vinti dal fuoriclasse altoatesino con una leggendaria rimonta da 0-2.

Il 22enne non sembra essere nella miglior forma fisica, ma è comunque riuscito a farsi strada in Florida e ora è atteso dal probante confronto con il numero 4 del ranking ATP. Il numero 3 del mondo dovrà inevitabilmente alzare il proprio livello di gioco rispetto a quanto visto contro Griekspoor, O’Connell e Machac se vorrà raggiungere il match per il titolo, proprio come fece dodici mesi fa.

Gli ultimi quattro precedenti sono stati vinti dall’azzurro e questo pesa moltissimo sulla bilancia degli allibratori, indipendentemente dalla condizione esibita nel corso dell’ultima settimana. I bookmakers sono infatti decisi e vedono come chiaro favorito proprio Jannik Sinner.

Il successo del nostro portacolori è quotato a 1,45: puntando 10 euro se ne porterebbero a casa 14,5. Le quote per le scommesse sono ben chiare e la forbice nei confronti del suo avversario è rilevante: la vittoria di Daniil Medvedev è quotata a 2,65, questo significa che mettendo sul piatto 10 euro se ne guadagnerebbero 26,5.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-MEDVEDEV

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,45.

Quota vittoria Daniil Medvedev: 2,65.