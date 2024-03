Sinner e Lehecka non si sono mai affrontati a livello ATP. Ma c’è un lontano precedente in un Challenger…

Jannik Sinner ha portato la sua striscia di vittorie consecutive a quota diciotto, dopo aver superato anche l’ostacolo Ben Shelton ad Indian Wells. Con l’americano l’altoatesino ha sofferto un set, per poi scatenarsi nel secondo, chiudendo con un perentorio 7-6 6-1. L’ennesima grande prestazione da parte del nativo di San Candido, che ora va a caccia di un posto in semifinale nel primo Masters 1000 dell’anno e per farlo dovrà battere il ceco Jiri Lehecka.

Un torneo finora eccezionale quello del 22enne di Mladá Boleslav, che ha raggiunto per la prima volta i quarti in un 1000 dopo aver sconfitto nettamente il greco Stefanos Tsitsipas per 6-2 6-4. In precedenza Lehecka si era preso il lusso anche di far fuori il numero cinque del mondo, il russo Andrey Rublev, battuto con un duplice 6-4.

Lehecka si dimostra dunque un avversario nel momento migliore della carriera per un Sinner che comunque è in una versione rullo compressore davvero incredibile. Il ceco dovrà alzare ulteriormente il livello contro l’altoatesino, che ha assolutamente messo nel mirino l’eventuale semifinale con Carlos Alcaraz, dove ci si giocherà anche la seconda posizione della classifica mondiale.

Quello tra Sinner e Lehecka sarà anche il primo scontro ufficiale a livello ATP. I due si sono già affrontati una volta, ma era nel circuito Challenger sulla terra rossa di Ostrava nell’ormai lontano 2019. In quella occasione fu l’azzurro ad imporsi negli ottavi in due set con il punteggio di 6-2 6-4, ma da quel match di cose ne sono cambiate tantissime.