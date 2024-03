Quanto guadagna chi vince Sinner-Alcaraz? I soldi in palio a Indian Wells: montepremi e cifre

Jannik Sinner ha infilato una serie di 19 vittorie consecutive (16 in stagione) e si avvicina con grande entusiasmo alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sarà un autentico spareggio per il numero 2 del ranking ATP: chi vince si garantisce la piazza d’onore nella graduatoria internazionale alle spalle di Novak Djokovic e si qualifica per l’atto conclusivo del torneo sul cemento statunitense, dove si incrocerebbe chi avrà la meglio tra lo statunitense Tommy Paul e il russo Daniil Medvedev.

, è prevista anche un’interessante somma in denaro agli ottavi di finale di Indian Wells. Quanti soldi guadagna chi vincerà lo scontro diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Il montepremi ammonta a 585.000 dollari statunitensi (circa 537.200 euro): questa è la cifra prevista per chi riesce all’atto conclusivo nell’importante appuntamento negli USA. Il vincitore del torneo farà festa con 1,1 milioni di dollari. Il successo avrebbe un giro economico complessivamente maggiore, visto che assicurerebbe anche emolumenti provenienti da altre fonti (ad esempio gli sponsor).

QUANTI SOLDI VALE SINNER-ALCARAZ: I SOLDI CHE GUADAGNA IL VINCITORE

