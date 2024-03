Sinner-Alcaraz, chi vincerà? Per i bookmakers è leggermente favorito l’italiano: le quote

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. L’appuntamento è per la serata di sabato 16 marzo, si preannuncia grande spettacolo in un attesissimo scontro diretto che metterà in palio il numero 2 del mondo: lo spagnolo deve difendere il piazzamento nel ranking ATP, il tennista italiano insegue invece il sorpasso per scalare un altro gradino nella graduatoria internazionale.

Il fuoriclasse altoatesino si presenta all’appuntamento senza aver perso un set sul cemento statunitense ed è reduce da diciannove vittorie consecutive (sedici in stagione), surclassando Ben Shelton e Jiri Lehecka in maniera nitida. L’iberico ha invece spazzato via il tedesco Alexander Zverev ai quarti di finale, dopo aver perso gli ultimi due precedenti con il teutonico. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, avvincente e appassionante.

Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto gli Australian Open e il torneo ATP 500 di Rotterdam, con l’obiettivo di mettere le mani sul terzo trofeo consecutivo e di portarsi alle spalle di Novak Djokovic nel ranking ATP. Carlos Alcaraz è invece uscito ai quarti di finale nel primo Slam della stagione, poi ha dovuto fare i conti con un problemino fisico e ora sembra in ottima forma sul cemento americano.

I bookmakers danno per favorito proprio il 22enne italiano, le quote per le scommesse sono chiare: il successo di Jannik Sinner è dato a 1.70. Gli allibratori hanno invece fissato a 2.15 l’affermazione dello spagnolo. In sostanza: puntando 10 euro sul sigillo di Sinner se ne possono guadagnare 17, piazzando 10 euro sulla vittoria di Alcaraz se ne porterebbero a casa 21,50.

QUOTE SINNER-ALCARAZ MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,70.

Quota vittoria Carlos Alcaraz: 2,15.