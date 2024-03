Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Indian Wells? Montepremi e cifre turno per turno

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni al Masters 1000 di Indian Wells, torneo che scatterà il 6 marzo sul cemento statunitense. Il tennista italiano, reduce dai trionfi agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam, cercherà il grande colpaccio anche in terra americana.

Il fuoriclasse altoatesino usufuirà di un bye al primo turno e debutterà direttamente contro il vincente del confronto tra l’australiano Kokkinakis e lo statunitense Giron. Al terzo turno appuntamento contro uno tra il tedesco Struff, il croato Coric e l’austriaco Ofner. Possibile un ottavo di finale contro lo statunitense Ben Shelton, fa già sognare un eventuale incrocio in semifinale contro Carlos Alcaraz, in quello che sarebbe un vero e proprio spareggio per il numero 2 del ranking ATP.

Questo lo scenario agonistico, ma naturalmente c’è anche un importante risvolto dal punto di economico. Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells? L’accesso al secondo turno garantisce 42.000 dollari statunitensi, la qualificazione al terzo turno viene premiata con 59.100 dollari, l’ingresso agli ottavi di finale viene pagato 101.000 dollari, l’ammissione ai quarti di finale assicura 185.000 dollari, l’approdo in semifinale sarà accompagnato da 325.000 dollari, il finalista perdente si consolerà con 585.000 dollari, il vincitore di Indian Wells farà festa con 1,1 milioni di dollari.

MONTEPREMI MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Vincitore: 1,1 milioni di dollari.

Finalista perdente: 585.000 dollari.

Semifinalisti: 325.000 dollari.

Quarti di finale: 185.000 dollari.

Ottavi di finale: 101.000 dollari.

Terzo turno: 59.100 dollari.

Secondo turno: 42.000 dollari.

Primo turno: 30.050 dollari.