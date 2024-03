Short track, il ritorno di Arianna Fontana! Bronzo nei 100 metri ai Mondiali dopo 2 anni di pausa!

Intramontabile Arianna Fontana. Dopo due anni di assenza dalle gare la valtellinese conquista la sua tredicesima medaglia iridata individuale della carriera, sbloccando l’Italia ai Mondiali di short track di Rotterdam (Olanda). L’azzurra ha vinto il bronzo in una finale dei 1000 metri semplicemente folle e che addirittura è stata ripetuta dopo una clamorosa caduta.

Andiamo con ordine, visto che praticamente è stata una doppia finale. Nella prima gara si è arrivati all’ultimo giro con la belga Hanne Desmet in testa, ma con l’olandese Suzanne Schulting, l’americana Kristen Santos-Griswold e la sudcoreana Kim Gilli in piena lotta per le medaglie. Fontana era più staccata e senza possibilità di salire sul podio.

All’ultimo giro Desmet ha provocato un contatto con Schulting, che è caduta, portandosi dietro anche Santos-Griswold e Kim. In questo modo la belga è poi arrivata al traguardo, con Fontana subito dietro. La giuria ha ovviamente rivisto il tutto, decidendo per la squalifica di Desmet e per la ripetizione della finale.

Una gara-2 che parte subito con un colpo di scena, visto che Schulting dopo poche curve si ritira per un infortunio. A questo punto la medaglia di Fontana è sicura, con la valtellinese che prova comunque a lottare per la vittoria. L’americana Santos-Griswold non sbaglia nulla e riesce a tenere dietro sia Kim Gilli sia l’azzurra, che festeggia comunque un incredibile bronzo.