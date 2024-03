Snowboardcross: Michela Moioli fuori ai quarti nella gara-2 di Monfaton. Trespeuch vince e va in fuga

Si ferma ai quarti la corsa di Michela Moioli nella gara-2 di Montafon, località dell’Austria che ha ospitato questo fine settimana la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. L’azzurra, leader nella classifica generale dopo la più che brillante vittoria di ieri, ha salutato la gara in anticipo a causa di una caduta subita nella sua heat.

Nella batteria Moioli è apparsa veloce dopo il tempo di reazione, cedendo il passo solo alla specialista Adamczykova, per poi però venire coinvolta in un contatto che l’ha portata sulla neve insieme alle altre concorrenti ad eccezione di Jacobellis. La ceca è però riuscita a ripartire, tagliando il traguardo per prima.

A vincere la big final è stata poi la diretta avversaria di Michela, Chloe Trespeuch, abile a precedere Lindsay Jacobellis e Josie Baff, scappando così nell’overall con 76 punti di distacco rispetto all’atleta italiana.

In campo maschile trionfo invece per Alessandro Haemmerle, il quale si è imposto nell’ultimo atto piazzandosi davanti a Jakob Dusek e Merlin Surget. Omar Visintin è uscito invece ai quarti, mentre Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva e Devin Castello sono stati eliminati al primo turno. L’ultima e decisiva tappa si svolgerà a Mt. St Anne (Canada) dal 22 al 24 marzo.