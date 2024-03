Short track, Dotti e Cassinelli assolti dalla Federghiaccio. Arianna Fontana: “Non so cosa farò”

Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli sono stati assolti dal Tribunale della Federghiaccio. I due azzurri erano accusati di avere fatto cadere intenzionalmente Arianna Fontana in allenamento. Dopo circa tre ore di lavori presso la sede della FISG a Milano, non sono stati ravvisati comportamenti meritevoli di sanzione per i due atleti.

Arianna Fontana aveva ripetuto più volte che il suo ritorno all’attività agonistica (non gareggia da un paio di anni) era vincolato al fatto che “si facesse giustizia“. La 33enne valtellinese ha accolto la sentenza con poche parole, pronunciate al termine dell’udienza: “Devo metabolizzare, non so cosa farò“.

L’atleta, icona indiscussa dello short track, risulta pre-iscritta ai Mondiali, che andranno in scena tra una decina di giorni a Rotterdam (Paesi Bassi), ma ora la sua presenza è inevitabilmente in dubbio. Arianna Fontana rinuncerà per principio alla rassegna iridata e manterrà i propositi più volte dichiarati? Enorme punto interrogativo anche sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ormai distanti un paio di anni: sarà della partita dopo essere diventata l’italiana più medagliata di sempre ai Giochi (2 ori, 4 argenti, 5 bronzi)?