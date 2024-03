Ciclismo, Elisa Longo Borghini salta la Parigi-Roubaix: nel mirino la Liegi-Bastogne-Liegi

Cambio di programma per quanto riguarda Elisa Longo Borghini: la piemontese della Lidl-Trek non sarà al via della Parigi-Roubaix il prossimo 6 aprile. La campionessa italiana ha deciso infatti di focalizzare i suoi sforzi e la sua preparazione sulle Classiche delle Ardenne, in particolare sulla Liegi-Bastogne-Liegi.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Longo Borghini ha fatto un ritiro in altura a Tenerife e sarà al via nei prossimi giorni di Gand-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen e Giro delle Fiandre ma, in accordo con il coach Paolo Slongo, è stato stabilito di saltare la corsa transalpina in programma sabato 6 aprile per cominciare la marcia verso la Liegi dalla Freccia del Brabante, il 10 aprile.

Dopo le Classiche delle Ardenne, la 32enne dovrebbe essere al via della Vuelta femminile a partire dal 28 aprile, del Giro d’Italia dal 7 luglio e del Tour de France dal 12 agosto, partecipando a tutti e tre i Grandi Giri. Intanto Elisa ha iniziato la stagione vincendo il Trofeo Oro a Cinquale.