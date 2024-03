Calcio, Luciano Spalletti: “Il gruppo mi sta piacendo, i comportamenti sono adeguati”

Dopo una prova tutt’altro che convincente con il Venezuela, torna in campo domani la Nazionale di Luciano Spalletti per la seconda amichevole della tournée americana contro l’Ecuador.

Ha parlato ai canali ufficiali della FIGC il commissario tecnico per presentare la partita di domani: “Ho già in mente l’undici da schierare perché in queste partite qui è più facile impostare un lavoro coi calciatori per andare più in profondità con le conoscenze tattiche. Contro l’Ecuador sarà un confronto più difficile perché hanno qualità e fisicità, per questo sarà un test importante e sono curioso di vedere come i ragazzi di applicheranno in partita quello che abbiamo preparato“.

Sull’unità di gruppo e i comportamenti da tenere: “Come gruppo mi sono piaciuti, siamo molto vicini ai comportamenti corretti che ci vogliono“. Sul sistema di gioco ha detto invece: “È sempre un percorso che dobbiamo fare. Bisogna fare in fretta perché non è che abbiamo molto tempo come in un club normale che ci si vede tutti i giorni e tutti i giorni si può andare a caricare di qualcosa o ad analizzare più in profondità qualcosa”.

“Qui bisogna fare delle sintesi più veloci e bisogna essere intelligenti dal capire che bisogna fare dei passi in avanti per diventare di un livello superiore a quello che siamo ora. Perché avremo bisogno di un livello superiore poi per andare a incontrare già dalle prime partite gli avversari che ci sono toccati“.