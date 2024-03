Sci freestyle: Qui e Scott vincono la Coppa del Mondo di aerials. Ad Almaty bastano le qualificazioni

Gangpu Qi e Danielle Scott hanno ufficialmente vinto la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità aerials. Il responso ufficiale è arrivato al termine dell’ultima tappa, quella di Almaty (Kazakistan).

In un responso valido soltanto tenendo conto delle qualificazioni per via delle Finali cancellate, il fenomeno cinese ha raccolto 119.91 punti, precedendo il connazionale Gouchen Wang, secondo con 115.93 davanti allo statunitense Christopher Lillis, sul gradino più basso del podio con 114.16. Quest’ultimo si è piazzato al terzo posto anche nella generale con 298, cedendo il passo a Pirmin Werner, secondo con 200, mentre è di 440 il bottino totale di Qui.

In campo femminile a vincere è stata Marion Thenault, la quale ha raccolto 94.11 precedendo Danielle Scott, al posto d’onore con 87.25. Terzo posizione invece per Fanyu Kong con 82.21.

L’australiana ha quindi avuto la meglio nella classifica generale raccogliendo 420 punti totali e approfittando della prestazione incolore di Vinecki (oggi decima), seconda con 378 regolando Marlon Thenault, terza con 311.