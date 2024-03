Sci freestyle, Flora Tabanelli si qualifica per il big air di Tignes con il miglior punteggio!

Dopo aver firmato a fine gennaio una strepitosa doppietta (oro nel big air e nello slopestyle) ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Gangwon, rivestendo inoltre il ruolo di portabandiera dell’Italia durante la cerimonia d’apertura, Flora Tabanelli torna a brillare anche in Coppa del Mondo e stampa il miglior punteggio assoluto nelle qualificazioni per il big air di Tignes, in Francia.

La fenomenale 16enne emiliana, già capace di salire sul podio nel corso di questa stagione nel circuito maggiore (fu terza a Pechino), ha sfoderato un salto eccezionale nella seconda run mattutina totalizzando ben 91.25 punti e staccando il pass per la finale di venerdì sera con lo score più alto del lotto. In precedenza Flora aveva ottenuto 84.75 punti nella run inaugurale.

L’azzurra ha preceduto in classifica l’americana Rell Harwood (89.75), la svizzera Mathilde Gremaud (86.75), la cinese Liu Mengting (85.25), la fuoriclasse francese Tess Ledeux (80.00), la finlandese Anni Karava (77.75), la cinese Yang Ruyi (76.75) e la giapponese Kondo Kokone (76.25), che completa il quadro delle otto qualificate per l’atto conclusivo. Eliminate un po’ a sorpresa tra le altre l’elvetica Sarah Hoefflin e la norvegese Sandra Eie.