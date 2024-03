Sci di fondo oggi in tv: calendario 50 km maschile Oslo, streaming, italiani in gara

Siamo arrivati al momento della stagione forse più atteso, per certi versi. La 50 km di Oslo Holmenkollen, del resto, è storia senza tempo dello sci di fondo non solo norvegese ed europeo, ma mondiale. Quest’oggi saranno in 57 a battersi per il traguardo forse più ambito dell’annata.

Pezzi di storia attraversano l’evento norvegese. La prima 50 km risale al 1888, la vinse Torjus Hemmestveit. Il primo non norvegese vincitore fu Anton Collin (Finlandia) nel 1922, per il primo italiano si è dovuto attendere il 1997 con Pietro Piller Cottrer, quando dal 1982 la gara era entrata nel circuito di Coppa del Mondo. Ormai dal 2010 va in scena una mass start.

Oggi si terrà la 50 km maschile di Oslo. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Domenica 10 marzo

Ore 10:30 50 km Mass Start tc maschile – Diretta tv su Eurosport 2

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

Federico Pellegrino 18, Simone Daprà 31, Giandomenico Salvadori 32, Dietmar Noeckler 34