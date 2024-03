Calendario playoff volley 2024: orari gara-2 Superlega, dove vedere le partite in tv e streaming

Oggi domenica 10 marzo si gioca gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Trento e Perugia, impegnate in trasferta, vogliono provare ad allungare nella serie e ad ipotecare il passaggio del turno, invece Civitanova e Piacenza, sconfitte a domicilio in gara-1, devono reagire e provare a riottenere il fattore campo.

La prima partita di giornata è quella più sbilanciata, che vede affrontarsi la testa di serie n.1 contro la 8. Alle 16.00 infatti si gioca Modena-Trento, con i Canarini chiamati all’impresa davanti al proprio pubblico per tenere viva la speranza di qualificazione. Mercoledì però si è vista una differenza netta tra le due compagini, con Modena ancora inesperta e Trento invece centrata e solida, nonostante Sbertoli ai box causa infortunio. Alle 18.00 Monza prova portarsi sul 2-0 in casa contro Civitanova, per confermare una stagione che fino ad ora ha visto i ragazzi di Massimo Eccheli grandi protagonisti. I brianzoli si sono imposti con autorità sul campo della Lube all’andata, con i ragazzi di Blengini che sono tornati sull’altalena dopo un periodo in cui la continuità sembrava essere stata trovata.

Prima battuta alle 19.00 per Milano-Piacenza, con Paolo Porro e compagni che stanno attraversando un momento di forma incredibile. La terza classificata della regular season è stata bruciata dai milanesi in casa in gara-1, facendosi rimontare da 2-1 sopra. La squadra allenata da Piazza, con tutti gli effettivi a disposizione, ha battuto anche Perugia settimana scorsa, e non vuole certo fermarsi ora. Per i ragazzi di Andrea Anastasi è imperativo reagire subito, per non dire addio troppo presto all’obiettivo primario di inizio stagione. Alle 20.30 invece inizierà l’ultimo quarto di finale, Verona-Perugia. I Block Devils hanno perso il primo set mercoledì sera, ma poi con una rimonta perentoria hanno portato a casa la partita. Gli Scaligeri fino ad un paio di settimane fa erano su una nuvola, dopo una serie impressionante di vittorie e buone prestazioni. Le ultime due partite hanno riportato i veneti sulla terra, ma davanti ad un AGSM Forum che si annuncia infuocato i ragazzi di Lorenzetti non avranno vita facile, e dovranno dimostrare tutta la loro forza per evitare di complicare la serie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi valide per la gara-2 dei playoff scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Monza-Civitanova e Verona-Perugia saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play; mentre tutti gli incontri saranno visibili in streaming, previo abbonamento, su VBTV.

CALENDARIO PLAYOFF VOLLEY OGGI

Ore 16.00 Valsa Group Modena vs Itas Trentino – Diretta tv su RaisportHD

Ore 18.00 Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova

Ore 19.00 Allianz Milano vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ore 20.30 Rana Verona vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaisportHD

PROGRAMMA PLAYOFF VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

MODENA-TRENTINO

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; VBTV, per gli abbonati.

MONZA-CIVITANOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

MILANO-PIACENZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

VERONA-PERUGIA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; VBTV, per gli abbonati.