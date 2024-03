Sci di fondo, Nicole Monsorno decima nella sprint tc di Drammen! Vince Skistad, Coppa del Mondo di specialità a Svahn

La sprint femminile in tecnica classica andata in scena a Drammen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 riapre la lotta per la classifica generale grazie al secondo posto della svedese Linn Svahn, che porta a casa la Coppa di specialità e si issa a -102 dalla statunitense Jessie Diggins, oggi 16ma.

Vittoria della padrona di casa norvegese Kristine Stavaas Skistad, la quale trionfa con grande merito nella sua città d’origine, festeggiando con la bandiera della società d’appartenenza e non con la quella norvegese, mentre completa il podio l’altra statunitense Rosie Brennan, terza. Ottima prestazione da parte dell’unica italiana in gara, Nicole Monsorno, che si spinge fino alle semifinali e termina decima.

In finale domina la padrona di casa norvegese Kristine Stavaas Skistad, prima in 3’01″25, davanti alla svedese Linn Svahn, seconda a 0″63, mentre completa il podio la statunitense Rosie Brennan, terza a 1″82. Quarta la svedese Johanna Hagstroem a 2″00, quinta l’elvetica Nadine Faehndrich a 3″76, sesta l’altra svedese Frida Karlsson a 44″28.

Nelle semifinali Nicole Monsorno riesce a strappare il quinto posto nella prima serie e termina al decimo posto assoluto, mentre avanza senza patemi la leader della classifica di specialità, la svedese Linn Svahn, assieme alle connazionali Frida Karlsson e Johanna Hagstroem, alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, all’elvetica Nadine Faehndrich ed alla statunitense Rosie Brennan.

Nei quarti di finale magnifica prestazione di Nicole Monsorno, che vince la terza batteria e si qualifica alla prima semifinale, mentre esce di scena la leader della classifica generale, la statunitense Jessie Diggins, terza nella quarta serie, chiude al 16° posto assoluto e perde da Linn Svahn nel complesso, tra qualificazioni e finale, 57 punti.

Nella classifica generale, con 345 punti ancora in palio, la statunitense Jessie Diggins comanda con 2490, ma la svedese Linn Svahn si porta a quota 2388, a -102 dalla testa. Nella graduatoria sprint, con soli 115 punti da assegnare, è aritmetica la vittoria della svedese Linn Svahn, prima con 1167, davanti alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, seconda a quota 991, a -176.