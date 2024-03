Sci di fondo: Klaebo indomabile, anche Drammen lo proclama trionfatore nella sprint tc. Tripletta Norvegia

Ancora una volta non c’è storia: Johannes Hoesflot Klaebo non vince, ma domina anche la sprint a tecnica classica di Drammen, portando a 12 le vittorie individuali in stagione e a 14 quelle in generale. 2’35″89 il suo tempo finale sulla salita conclusiva, leggera eppure sempre sotto il suo comando. Mai un dubbio circa l’esito conclusivo.

Tripletta norvegese, peraltro: al secondo posto c’è infatti Haavard Solaas Taugboel a 1″09, seguito al terzo da Even Northug a 1″32. Niente da fare per tutti gli altri: il migliore dei non norge è il sorprendente canadese Antoine Cyr a 1″76, poi il francese Richard Jouve a 1″85 e, sostanzialmente con resa firmata prima della volata, sesto è l’americano James Clinton Schoonmaker a 4″45.

Com’è noto, non ci sono state presenze italiane in questa fattispecie a causa dell’uscita di scena già nelle qualificazioni tanto di Michael Hellweger quanto di Federico Pellegrino, gli unici due fondisti che hanno deciso di affrontare la trasferta di Drammen. Che, del resto, potrebbe anche essere al capolinea quale location per la Coppa del Mondo.

In graduatoria generale, anche se ormai la questione sembra già pressoché chiusa, Klaebo prova fino all’ultimo a tenere aperta la partita. Sono infatti 2258 ora i suoi punti, contro i 2415 di Harald Oestberg Amundsen, che in virtù del suo tempo di semifinale (2’43″50) è classificato all’11° posto.