Sci di fondo: nella sprint di Falun si qualificano solo Pellegrino e Monsorno

In archivio le qualificazioni dell’ultima sprint della stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024, quelle di Falun, in Svezia. Nella competizione a tecnica classica, come vedremo, non si può certo dire che gli italiani abbiano avuto particolare fortuna.

In campo femminile a mettere la testa avanti è il duo svedese Jonna Sundling-Linn Svahn, con la prima a guidare in 3’10″64 e a precedere la seconda di 3″21. Altre cinque le svedesi in top ten: Emma Ribom, Maja Dahlqvist e Moa Lundgren, rispettivamente a 8″35, 9″20 e 9″54.

Dal terzo al sesto posto c’è solo il marchio della Norvegia, rispettivamente con Kristine Stavaas Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Julie Myhre e Mathilde Myhrvold, distanti 5″71, 8″19, 8″31 e 8″34 dalla leader. Nona l’unica fuori da questo duopolio, la tedesca Laura Gimmler, a 9″23. In casa Italia una sola partecipante, Nicole Monsorno, che peraltro centra l’obiettivo qualificazione con il 25° tempo a 14″39 da Sundling.

Tra gli uomini, invece, Erik Valnes si concede il lusso, almeno per il momento, di porsi davanti a Johannes Hoesflot Klaebo: 2’48″40 il suo tempo, di 33 centesimi migliore rispetto a quello del suo connazionale. Niente top 3 tutta norvegese, perché è terzo il finlandese Lauri Vuorinen a 4″64, davanti al leader di Coppa del Mondo ancora in quota norge, Harald Oestberg Amundsen, a 5″01. Quinto lo svedese Edvin Anger a 5″15.

In top ten finiscono anche il ceco Ondrej Cerny a 5″45, lo svizzero Valerio Grond a 6″34, il finnico Joni Maki a 6″54, lo svedese Marcus Grate a 6″58 e infine il norvegese Sivert Wiig a 6″94. Solo un italiano riesce a qualificarsi: Federico Pellegrino, ad ogni modo, rimane indietro (25° a 9″47), benché non sia l’unico tra i nomi di spicco. 34° posto per Elia Barp a 10″62, 42° per Alessandro Chiocchetti a 11″67 e 48° per Michael Hellweger a 12″30.