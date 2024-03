Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2024: nella team sprint tc femminile vince la Svezia, 11ma l’Italia

Va in archivio la prova inaugurale della tre giorni di gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, scattata a Lahti, in Finlandia: la team sprint femminile in tecnica classica premia Svezia I di Jonna Sundling e Linn Svahn, davanti a Finlandia I e Germania I, mentre l’Italia di Nadine Laurent e Nicole Monsorno chiude undicesima.

La finale femminile prevede 3 giri da 1238 metri per ognuna delle due frazioniste di ciascun team, che si alternano: dominio incontrastato di Svezia I, con Jonna Sundling e Linn Svahn che tagliano il traguardo in 18’51″77, precedendo di 24″75 Finlandia I di Krista Parmakoski e Johanna Matintalo, seconda.

Sale sul gradino più basso del podio Germania I di Katharina Hennig e Laura Gimmler, terza a 25″41. Bruciate Norvegia I, quarta a 25″58, e Norvegia II, quinta a 25″89. Sesta Finlandia II a 37″16, più indietro Germania II, settima a 52″37, e Svizzera I, ottava a 56″82.

Si sale oltre il minuto di ritardo con la Francia, nona a 1’05″46, mentre chiude la top ten l’Estonia, decima a 1’06″48. Si classifica undicesima l’Italia di Nadine Laurent e Nicole Monsorno, staccata di 1’13″11, mentre è 12ma Repubblica Ceca I a 1’15″65. Svizzera II è 13ma a 1’17″30, Svezia II è 14ma a 1’30″07, infine gli Stati Uniti sono 15mi a 1’43″97.