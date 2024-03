Sci di fondo, Coppa del Mondo maschile Falun 2024. Epilogo in Svezia, già si sente profumo di Mondiale 2027

Signori, si scende. La Coppa del Mondo di sci di fondo raggiunge la propria conclusione. Una stazione, quella di Falun, abituata a fare da capolinea del massimo circuito. Sia per la nordica latitudine, sia per la ricca tradizione di cui è onusta. La cittadina svedese può peraltro vantarsi di aver organizzato ben quattro edizioni dei Mondiali (1954, 1974, 1993, 2015), alle quali si aggiungerà una quinta replica nel 2027.

Le gare programmate nel weekend del 17-19 marzo 2024 sono tre. Si comincia con una sprint a tecnica classica (venerdì); si evolve in una 10 km in alternato contro il cronometro (sabato); si conclude con una mass start di 20 km a tecnica libera (domenica).

Al maschile l’Italia ha raccolto meno di quanto abbia fatto al femminile, soprattutto in termini di vittorie e successi pesanti. Cionondimeno, i podi nelle 76 gare individuali disputatesi tra il 1954 e il 2023 sono diluiti fra più atleti e in un arco temporale maggiore. L’elenco, in pedissequo ordine cronologico, è qui a testimoniarlo.

1993 {WCH} – Inseguimento 15 km TL – 3° Fauner

1995 – 30 km TC – 2° Fauner

1996 – Inseguimento 15 km TC – 2° Valbusa

2000 – 15 km TL – 3° Piller Cottrer

2004 – Skiathlon – 2° Piller Cottrer

2011 – Skiathlon – 2° Di Centa

2012 – 15 km TL (Pursuit time) – 3° Clara

2016 – 15 km mass start TL – 2° De Fabiani

2017 – Sprint TL – 1° Pellegrino

2018 – Sprint TL – 2° Pellegrino

2018 – 15 km mass sart T – 3° De Fabiani

2023 – Sprint TL – 3° Pellegrino

FALUN (UOMINI) – I RISULTATI DEL 2023

Staffetta Mista (con le donne)

1) Svezia – 2) Norvegia – 3) Germania

10 km TC

1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Amundsen

Sprint TL

1) Klæbo – 2) Valnes – 3) Pellegrino

FALUN MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TC (Tutti i precedenti)

2014 : 1) Peterson – 2) Jönsson – 3) Halfvarsson

2015 [WCH] : 1) Northug – 2) Harvey – 3) Hattestad

2020 : 1) Golberg – 2) Valnes – 3) Bolshunov

2021 : 1) Klæbo – 2) Svensson – 3) Bolshunov

2022 : 1) Jouve – 2) Mäki – 3) Chanavat

10 km TC (Tutti i precedenti)

1993 [WCH] : 1) Siversten – 2) Smirnov – 3) Ulvang

2016 : 1) Vylegzhanin – 2) Bessmertnykh – 3) Manificat

2023 : 1) Klæbo – 2) Nyenget – 3) Amundsen

20 km TL mass start

Nessun precedente