Sci di fondo, Campionati Italiani 2024: Martina Di Centa cala il tris nella 30 km, Fabrizio Poli conquista la 50 km

Sono andati in archivio i Campionati Italiani 2024 di sci di fondo: a Pragelato (Torino), sotto una fitta nevicata, si sono disputate le gare long distance in tecnica classica con partenza in linea. Nella 30 km femminile si è imposta Martina Di Centa, al terzo titolo dopo le affermazioni nella sprint e nella 10 km, mentre nella 50 km maschile il titolo è andato a Fabrizio Poli.

Nella 30 km femminile vittoria di Martina Di Centa (CS Carabinieri), che arriva in solitaria e vince in 1:34’02.2, precedendo Caterina Ganz (Fiamme Gialle) di 40.6 e Francesca Franchi (Fiamme Gialle) di 50.3. Tra le Under 23 successo di Ylvie Folie (CS Carabinieri), ottava assoluta a 3’17.7, davanti a Nadine Laurent (Fiamme Oro), nona a 3’54.8, e ad Elisa Gallo (Fiamme Gialle), decima a 4’46.9.

Nella 50 km maschile si impone Fabrizio Poli (CS Esercito) in 2:29’50.7, davanti ad Ivan Mariani (CS Carabinieri), secondo a 11.0, ed a Lorenzo Romano (CS Carabinieri), terzo a 16.5. Nella categoria Under 23 affermazione di Denis Doliana (C.S. Carabinieri), ottavo assoluto a 1’33.6, che precede Mauro Balmetti (Under Up), tredicesimo a 3’38.1, ed Andrea Zorzi (C.S. Esercito), quattordicesimo a 4’20.3.

ORDINE D’ARRIVO 30 KM TC MASS START FEMMINILE

GIOVANI / SENIORES

1 DI CENTA Martina 2000 ITA 1:34’02.2

2 GANZ Caterina 1995 ITA 1:34’42.8 (+40.6)

3 FRANCHI Francesca 1997 ITA 1:34’52.5 (+50.3)

UNDER 23

1 FOLIE Ylvie 2003 ITA 1:37’19.9

2 LAURENT Nadine 2003 ITA 1:37’57.0

3 GALLO Elisa 2003 ITA 1:38’49.1

ORDINE D’ARRIVO 50 KM TC MASS START MASCHILE

GIOVANI / SENIORES

1 POLI Fabrizio 2000 ITA 2:29’50.7

2 MARIANI Ivan 2000 ITA 2:30’01.7 (+11.0)

3 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 2:30’07.2 (+16.5)

UNDER 23

1 DOLIANA Denis 2003 ITA 2:31’24.3

2 BALMETTI Mauro 2002 ITA 2:33’28.8

3 ZORZI Andrea 2003 ITA 2:34’11.0