Sci di fondo, Campionati Italiani 2024: doppietta Fiamme Oro, Ticcò batte Pellegrino

Si è conclusa da poco la prima gara dei Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo in scena a Pragelato, vale a dire la staffetta mista in formato 3×7,5. A conquistare il gradino più alto del podio è il team portato sulla neve dalle Fiamme Oro B (Simone Daprà, Anna Comarella, Giovanni Ticcò) con il tempo di 1h16’56″2.

Al secondo posto si classificano le Fiamme Oro A (Dietmar Noeckler, Nadine Laurent, Federico Pellegrino) con un ritardo di 1″8. Chiude il podio la squadra dell’Esercito A (Paolo Ventura, Martina Bellini, Giuseppe Montello), distanziata di 3″2.

La quarta posizione è appannaggio del C.S. Carabinieri A (Ivan Mariani, Martina Di Centa, Lorenzo Romano) con un divario di 10″6 , mentre la quinta la occupano le Fiamme Gialle B (Alessandro Chiocchetti, Francesca Franchi, Luca Del Fabbro) che pagano 31″5.

Le manifestazioni dei campionati tricolori proseguiranno fino al 27 marzo. Nel corso delle prossime giornate saranno assegnati i titoli dell’individuale in tecnica libera, della sprint in tecnica classica e delle gare di lunga distanza per donne e uomini, segnatamente la 30 km in campo femminile e la 50 km in campo maschile, sempre in classico.